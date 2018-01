Coritiba será cauteloso em Campinas O Coritiba será bastante cauteloso na partida contra a Ponte Preta, nesta quarta-feira, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. Afinal, um empate classificará a equipe paranaense para a próxima fase da Copa do Brasil, pois venceu a primeira partida por 2 a 1, em Curitiba. Por isso, o técnico Joel Santana deve escalar o time com três zagueiros e dois volantes, deixando apenas Evair para a armar as jogadas de ataque. No último domingo, pela Copa Sul-Minas, em Curitiba, o Coritiba acabou entregando o empate ao Figueirense no segundo tempo, depois de estar vencendo por 2 a 0. E isso serviu de lição para os jogadores. Para fechar o meio-de-campo, considerado o ponto fraco nessa partida, Joel Santana optou pela estréia do volante Roberto Brum. "Tenho certeza que o time vai bater de frente com eles e vamos conquistar a classificação", afirmou o jogador. A boa fase da Ponte Preta, que lidera o Torneio Rio-São Paulo, preocupa o Coritiba. "A Ponte é difícil em qualquer lugar, mas jogando em casa as dificuldades serão maiores", reconheceu o zagueiro Pícoli. "É uma partida para se jogar com o regulamento, com inteligência." Artilheiro do time, com sete gols em seis partidas pela Copa Sul-Minas, Liédson não marcou na primeira partida contra a Ponte Preta, mas demonstra confiança para o jogo desta quarta-feira. "Espero fazer o gol da classificação", disse ele.