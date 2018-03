Coritiba será cuidadoso contra o Vasco Apesar de jogar em casa, o Coritiba será bastante precavido contra o Vasco da Gama, neste domingo, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira. Com a saída de três dos jogadores mais eficientes do time - o goleiro Fernando, que lesionou o joelho direito, e os meias Tcheco e Jackson, suspensos - , o técnico Paulo Bonamigo optou por atletas com estilo marcador no meio-de-campo. "Nós teremos um posicionamento defensivo mais forte", confirma. No entanto, ele espera que, ao fechar a entrada da área coritibana, os três jogadores com características ofensivas - Lima, Edu Sales e Marco Brito - estejam liberados para atuarem na defesa adversária, tendo o auxílio dos laterais Maurinho e Adriano. No ataque, Edu Sales e Marco Brito jogam pela primeira vez juntos na quarta experiência do técnico em nove rodadas. "Não muda muito pois são atletas entrosados", argumenta Bonamigo. "A dupla que escolher está sempre pronta para jogar."