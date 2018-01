Coritiba só empata com o Cianorte O Coritiba não conseguiu superar o Cianorte, que atuou com 10 jogadores em quase todo o segundo tempo, e ficou no empate por 1 a 1, nesta quinta-feira à noite, no Estádio Willie Davids, em Maringá, no norte do Paraná, onde está mandando seus jogos enquanto o Estádio Couto Pereira passa por reformas. Mas manteve a primeira colocação do Grupo A, com 18 pontos, 3 à frente do adversário, que está na terceira colocação. "No returno não conseguimos emplacar ainda", lamentou o atacante Marciano. O primeiro tempo foi feio, com vários erros de passe e a tentativa do Coritiba de chegar ao gol por meio de lançamentos. Na primeira e única jogada pensada, Luís Carlos colocou a bola na cabeça de Capixaba e abriu o placar aos 36 minutos. Na volta para o segundo tempo, o Cianorte passou a forçar as jogadas ofensivas e chegou ao empate aos 8 minutos. Daniel livrou-se da marcação e venceu o goleiro Fernando. Cinco minutos depois, o lateral Maurício, do Cianorte, foi expulso. O Coritiba partiu para cima, mas seus atacantes não souberam aproveitar as oportunidades criadas.