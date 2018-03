Coritiba só pensa em repetir a dose O Coritiba irá repetir o time que venceu o Corinthians, na última rodada, para tentar derrotar o Fluminense nesta quarta-feira, no estádio Couto Pereira. "Basta ter o mesmo comportamento do jogo contra o Corinthians", avisou o técnico Paulo Bonamigo. "O time procurou a vitória, jogou com muita personalidade e resgatou o poder de marcação." Bonamigo espera que o Coritiba consiga ter um melhor aproveitamento nas partidas realizadas em casa. Dos 27 pontos disputados no Couto Pereira, o time conseguiu 16. Mesmo assim, ocupa a 4ª colocação no Campeonato Brasileiro, com 30 pontos. "É fundamental saber fazer a lição de casa", afirmou o treinador. "Mesmo recuperando fora, se tivéssemos aproveitamento melhor em casa, podíamos estar em situação melhor."