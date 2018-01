Coritiba só pensa na Libertadores Com 11 pontos atrás do Cruzeiro e cinco atrás do Santos, seu adversário deste sábado, às 16 horas, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, o Coritiba já começa a deixar de lado a esperança de conquista do título brasileiro, pensando mais em garantir uma vaga para a Taça Libertadores da América. "Vamos entrar supermotivados, pois uma vitória nos deixaria perto da Libertadores", diz o técnico Paulo Bonamigo, que espera uma reação do time depois da derrota por 2 a 0 para o São Caetano. Embora reconheça o "momento bom" do adversário, Bonamigo acredita que o Coritiba terá "ousadia", principalmente por jogar diante de sua torcida. "Vamos precisar muito do apoio do torcedor." Segundo ele, o jogo contra o Santos, candidato direto a uma das vagas da Libertadores, é o momento ideal para a equipe recuperar a regularidade, que foi fundamental para conduzi-la à terceira colocação. Mas ele tem dificuldades para armar o time, em razão da suspensão dos dois zagueiros titulares, Odvan e Reginaldo Nascimento. Uma das vagas será ocupada por Edinho Baiano, mas a outra ainda é uma incógnita. O mais provável é que Bonamigo opte por Nivaldo, que vem se recuperando de uma contusão. No meio-de-campo, a alteração será por motivos técnicos. Bonamigo não está satisfeito com o rendimento do setor. Como o atacante Edu Salles deve voltar, o técnico poderá optar por Djames no meio, tirando Alexandre Fávaro, que tem características mais ofensivas.