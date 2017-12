Coritiba surpreende organizadores A classificação do Coritiba para as semifinais da Copa dos Campeões em cima do Corinthians quebrou a previsão dos organizadores da competição, que contavam com o clube paulista na próxima fase. A Sport Promotion, responsável pela parte administrativa da Copa dos Campeões, havia reservado o hotel para o Corinthians em João Pessoa até domingo, contando que o time do técnico Wanderley Luxemburgo fosse permanecer na competição pelo menos até às semifinais. Já o Coritiba, que se tornou "zebra" para os organizadores, tinha reserva no hotel até a manhã desta quinta-feira, tempo suficiente para voltar para casa, após a segunda partida contra o Corinthians, realizada, quarta-feira, na capital da Paraíba. "Mas eles erraram", disse o diretor-superintendente do clube do Paraná, Carlos Zanetti. "A solução foi fazer com que a gente mudasse de hotel. Nós fomos para o hotel desocupado pelo Corinthians." Zanetti disse ainda que os organizadores da Copa dos Campeões procuraram a diretoria do Coritiba na quarta-feira, em João Pessoa, pouco antes da partida, para tratar da viagem da delegação de volta para o Paraná. "Eles nos disseram que iriam falar de um assunto desagradável que seria nosso embarque mais cedo para Curitiba. Mas provamos no campo que poderíamos surpreender o campeão paulista, ficando com a vaga", disse o dirigente do Coritiba, ao afirmar ainda que não estavam nem levando em consideração a vantagem do 1 a 0 obtida pelo Coritiba na primeira partida realizada sábado, em Maceió. A diretoria do clube paranaense, por intermédio do departamento de marketing, levou cerca de duas toneladas de material para ser distribuído em Maceió e João Pessoa, como camisa oficial do clube, camisetas, especialmente confeccionada para a competição com o escudo do Coritiba e as bandeiras dos estados das Alagoas e Paraíba, além de livros sobre a história do time e bonés. "Nosso plano é divulgar a marca do clube e ganhar a simpatia dos torcedores locais, plantando nessas regiões uma semente", disse o dirigente. O técnico Ivo, que atuou no futebol paulista como volante do Palmeiras, não deverá alterar o esquema da equipe para a primeira partida contra o São Paulo, sábado. O treinador é adepto do esquema 3-5-2. "Se está dando certo não podemos mudar", diz Ivo.