Coritiba tem novidade contra Fortaleza O Coritiba inicia o segundo turno do Campeonato Brasileiro, nesta quinta-feira, às 20h30, contra o Fortaleza, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, com alteração no gol. Douglas, que foi a primeira opção do técnico Cuca logo que Fernando se transferiu para o União Leiria, de Portugal, está de volta após 15 rodadas, em que Vizzotto era o preferido, apesar de não vir transmitindo segurança para o time e para a torcida. "Sempre faço do meu treino um jogo e agora preciso fazer do jogo uma guerra", disse o novo titular. Além dele retornam ao time o zagueiro Flávio e o volante Reginaldo Nascimento, que cumpriram suspensão contra o Internacional. "Nesta etapa do campeonato temos que valorizar mais os jogos em casa", pediu Nascimento. "Queremos contar com o apoio dos torcedores. Que compareçam e nos motivem". O meia Capixaba deve perder a posição para Alcimar. No Fortaleza, o sentimento para o jogo é de vingança, uma vez que no 1º turno, logo na estréia em 24 de abril, o time cearense perdeu em casa por 1 a 0. O treinador Hélio dos Anjos vai manter a equipe que venceu o Botafogo por 3 a 1 no último domingo, no estádio Castelão. O volante Hernani continua fora do time devido a uma contusão. Seis jogadores titulares entram em campo amanhã "pendurados" com dois cartões amarelos: Bosco, Amaral, Alan, Marquinhos, Marcelo Lopes e Mazinho Lima. No 1º turno, o Fortaleza somou 30 pontos e ficou na 12ª colocação. O objetivo do único representante nordestino na competição é chegar ao final da Série A entre os 11 primeiros que garantem vaga na Copa Sul-Americana de 2006.