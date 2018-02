Coritiba tem pelo menos quatro mudanças O time do Coritiba que enfrenta o Goiás, nesta terça-feira, às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), terá pelo menos quatro alterações em relação ao que perdeu o clássico contra o Paraná por 3 a 2. O zagueiro Reginaldo Nascimento e o atacante Maia foram expulsos, o lateral-esquerdo Ricardinho recebeu o terceiro cartão amarelo e o meia Capixaba recupera-se de contusão. A dúvida fica entre a permanência de Jackson ou a entrada de James na lateral-direita. A principal novidade é o lateral-esquerdo Fabinho. O jogador atuou apenas uma vez neste campeonato, no empate contra o Palmeiras. Na defesa, Douglas Ferreira entra no lugar de Reginaldo Nascimento. No meio-de-campo, Elton assume a função de criar as jogadas. O volante Rodrigo Mancha entra para reforçar a marcação, com Caio sendo deslocado para o ataque, fazendo dupla com Renaldo.