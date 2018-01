Coritiba tenta a 2.ª vitória seguida O Coritiba enfrenta o Rio Branco nesta quarta-feira, às 21h45, em Paranaguá (PR), embalado pela goleada de 5 a 1 aplicada no União Bandeirante no final de semana. Além disso, uma vitória pode garantir a liderança isolada do Grupo A, desde que a Adap e o Cianorte tropecem em suas partidas, contra Paraná e União Bandeirante respectivamente. Para tentar a segunda vitória consecutiva, o técnico Antônio Lopes vai repetir a mesma escalação e confirmou a dupla Luiz Carlos e Marciano na frente. Para Marciano, artilheiro do time com três gols, a vitória deixará o time ainda mais motivado para o clássico contra o Paraná. ?Sabemos que será difícil, mas queremos ter uma boa apresentação e confirmar a liderança com mais uma vitória?. Lopes deve escalar Fernando; James, Miranda, Flávio e Ricardinho; Nascimento, Reginaldo Vital, Capixaba e Marquinhos; Luiz Carlos e Marciano. No Paraná, o atacante Renaldo vai desfalcar a equipe após sentir uma lesão muscular. Com isso, o técnico Paulo Campos colocará Wellington Paulista em seu lugar. O Paraná, que enfrenta a Adap às 18 horas, em Campo Mourão, entra em campo com Flávio; Goiano, Juliano, João Paulo e Edinho; Axel, Beto, Messias e Alberoni; Marlon e Wellington Paulista. A rodada, que iniciou com Engenheiro Beltrão 4 x 1 Roma, continua com União x Cianorte, Império x Iraty, Francisco Beltrão x Nacional e Paranavaí x Londrina. Na quinta-feira jogam Atlético-PR x Malutrom, em Curitiba.