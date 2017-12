Coritiba tenta acabar com série negativa O Coritiba não tem mais opções. Se não vencer o Figueirense nesta quarta-feira, às 19h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, corre sérios riscos de entrar, pela primeira vez no campeonato, na zona de rebaixamento. Os jogadores têm consciência do momento crítico em que o time está e não se cansaram de fazer apelos insistentes aos torcedores, pedindo o apoio maciço. A diretoria baixou o ingresso das arquibancadas para R$ 3,00, com o intuito de conseguir a cooperação. ?Nos últimos jogos estamos deixando a desejar para nossa torcida, apesar de ela ter nos apoiado?, reconheceu o goleiro Douglas. ?O que não podemos deixar é essa chama da torcida se apagar, ainda mais porque sem ela vai ser muito difícil sair dessa situação?. O Coritiba acumula oito derrotas consecutivas. ?É o momento de unir tudo?, apelou o zagueiro Reginaldo Nascimento.