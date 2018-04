Coritiba tenta ampliar série invicta para sair da zona de rebaixamento

O Coritiba entra em campo nesta segunda-feira, às 20 horas, para encarar o Atlético Mineiro, no Independência, no encerramento da 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, tentando ampliar a sua série invicta para deixar a zona de rebaixamento.

A sequência de cinco jogos sem perder marcou a recuperação do Coritiba, que havia sofrido cinco derrotas nas suas nove primeiras partidas no Brasileirão. Mas a baixa produção ofensiva ainda preocupa, ainda mais que os resultados do fim de semana recolocaram o time na zona de descenso.

O Coritiba marcou apenas dois gols nessa sequência positiva, o que preocupa o técnico interino Pachequinho. Mas ele mantém a confiança nos seus jogadores, especialmente no atacante Kleber, e espera que o time controle a ansiedade para aproveitar as chances que surgirem.

Além disso, prometeu que o time não vai apenas se defender no Independência. "Temos que buscar a vitória, mas cientes da dificuldade do jogo. Vamos procurar atuar de maneira inteligente, mas sem deixar de atacar o adversário", disse.

Para o duelo com o Atlético-MG, o Coritiba terá a volta do lateral-esquerdo Carlinhos, que cumpriu suspensão automática na última rodada, mas segue sem poder utilizar os lesionados César González, Iago, Ortega, Ruy e Thiago Lopes.

Com seu contrato regularizado, o meia Bernardo vai ficar como opção no banco de reservas. Pachequinho também avalia a possibilidade de escalar um time com três volantes, com a entrada de Edinho no lugar de Leandro.