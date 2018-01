Coritiba tenta dar a volta por cima O Coritiba tenta apagar a frustração pela derrota na final do Campeonato Paranaense - o Atlético foi o campeão - no jogo desta quinta-feira, às 16 horas, contra o Treze-PB, no Estádio Pinheirão, em Curitiba, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. E, para isso, conta com o apoio dos torcedores. "A torcida é responsável por muitas vitórias do Coxa", elogiou o técnico Antônio Lopes. "Pelo seu comportamento a torcida também ajuda a ganhar jogos." Antônio Lopes espera que o time mantenha a mesma garra demonstrada no jogo da final do Paranaense. Mas ele não poderá contar com os mesmos jogadores. O lateral-direito Rafinha está servindo a seleção Sub-20 e será substituído por Jucemar, que jogou apenas três partidas este ano. No meio-de-campo, Marquinhos e Rodrigo Batata estão contundidos. Por isso, entram Jackson e Ricardinho.