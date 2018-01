Coritiba tenta escapar da lanterna O Coritiba precisa vencer o Figueirense nesta segunda-feira , às 18 horas, no estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), para não ficar isolado na zona de rebaixamento e escapar do último lugar no Brasileirão. Com apenas um ponto em quatro jogos, o técnico Paulo Bonamigo mexeu em seu time mais uma vez, depois da derrota em casa para o Cruzeiro no meio da semana. Sobrou para o zagueiro Juninho, que será substituído por Danilo e Marcel, que dará sua vaga para Marco Britto. "Precisamos de uma defesa mais alta, por isso vou colocar o Danilo, e na frente, Marcel tem sido muito marcado e o Marco Britto tem se destacado nos treinamentos", avaliou. classificação