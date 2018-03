Coritiba tenta esquecer confusão no Tapetão Preocupado com a possibilidade de perder seis pontos no Tapetão, o Coritiba enfrenta o Internacional nesta quarta-feiar, às 20h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. "É terrível jogar duas partidas e, de repente, perder pontos por motivos extras", lamentou o zagueiro Reginaldo Nascimento, que está contundido e desfalca o time. O Coritiba teria escalado irregularmente o volante Ataliba na primeira partida, em que venceu o Bahia, por 1 a 0, e por isso pode ser punido. A diretoria está tentando provar que o erro foi do departamento de registros e transferências da CBF para livrar-se da perda dos pontos. Mas a ordem é deixar essa questão para os diretores. Os jogadores devem se preocupar apenas com o futebol. O lateral-direito Jucemar continua sentindo dores no púbis e Tesser será mantido no time. No meio-de-campo, Pepo será mantido enquanto não se resolve o problema envolvendo Ataliba. Na zaga, Danilo será o substituto de Reginaldo Nascimento. "Quero entrar e ajudar o time a conquistar esses três pontos, pois dentro de casa temos que cumprir essa tarefa", disse Danilo.