Coritiba tenta evitar os erros de 2002 O Coritiba teve um início irregular no Campeonato Brasileiro, conseguindo apenas um ponto nas quatro primeiras rodadas e levantando dúvidas sobre a capacidade do time que conquistou o título paranaense de forma invicta. Nos últimos cinco jogos, o Coritiba conseguiu 13 pontos e, quinta-feira, poderá chegar à liderança isolada da competição se vencer o Bahia e o Flamengo derrotar o Cruzeiro. Mas as lições do ano passado, quando também liderou o campeonato, estão sendo lembradas continuamente. O crescimento é contabilizado na conta da união do grupo. Segundo o técnico Paulo Bonamigo, o time teve pouco tempo para se preparar para o Brasileiro, após a conquista do Paranaense. Mas, mesmo assim, reconhece que o Coritiba não jogava mal. Alguns jogadores, como Jackson, Odvan, Maurinho e Helinho só chegaram com a competição em andamento. "Houve harmonia entre os jogadores, o grupo foi se fechando e hoje consegue ser uniforme", elogia Bonamigo. "O grupo é forte e tem condições de chegar entre os primeiros", afirma o goleiro Fernando. Segundo ele, a credibilidade que o técnico tem entre os jogadores é importante. "Ele dá atenção até mesmo para aqueles que ficam fora do coletivo", diz. "Não fica lastimando os desfalques e dá força total para quem entra." O "conjunto" também merece elogios do experiente meia Roberto Brum. "É um grupo muito temente a Deus, muito unido", registra. Segundo ele, a única mudança ocorrida desde o início do campeonato é que os gols passaram a sair. "Nós começamos o campeonato fazendo excelentes jogos, mas o resultado não vinha", diz. "A gente sabia que isso ia mudar." Bonamigo confia no amadurecimento da equipe para evitar o que aconteceu no ano passado, quando o Coritiba chegou a liderar o campeonato na metade da competição. "Apareceram vaidades, ciúmes e noitadas, e o time teve um relaxamento de identidade, perdendo a marcação forte", afirma. A queda foi inevitável. Além de conquistar apenas um ponto em seis rodadas, o time deixou escapar a classificação nas duas últimas rodadas, ao ser derrotado pelo Figueirense em casa e pelo Gama, no Distrito Federal. "Temos passado o que foi aprendido no ano passado", diz o técnico, que afirma ter hoje um time mais maduro. "Não pretendemos cometer os mesmos erros."