Coritiba tenta manter aproveitamento 100%

quarta-feira, às 19h30, no Estádio Durival Britto e Silva, em Curitiba, para enfrentar o Cianorte.

Na abertura da quarta rodada do Campeonato Paranaense, o Coritiba tentará manter o aproveitamento 100% - conseguiu três vitórias em três jogos disputados - e, assim, seguir sozinho na liderança.

O time, no entanto, não terá os alas Dênis, lesionado no tornozelo, e Renatinho, com bolhas nos pés. Já o zagueiro Lucas Mendes, promovido das categorias de base, formará o trio de zaga com Jéci e Pereira pela primeira vez na temporada.

Enquanto isso, o Atlético-PR, que é apenas o sexto colocado, com quatro pontos somados, enfrenta o Cascavel também nesta quarta-feira, a partir das 21h45, no Estádio Olímpico.

O Atlético-PR vai a campo com moral elevado, após a goleada de 8 a 0 sobre o Serrano na última rodada. A única alteração acontece na ala direita, com a entrada de Alex Sandro, que se recuperou de uma lesão e foi liberado pelo departamento médico.

Nos outros jogos desta quarta-feira, o Paranavaí recebe o Engenheiro Beltrão, o Corinthians Paranaense encara o Nacional e o Toledo enfrenta o Serrano.