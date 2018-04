Coritiba tenta manter invencibilidade no Paranaense Invicto no Campeonato Paranaense após quatro rodadas, o Coritiba tenta neste domingo sua quinta vitória consecutiva na Competição. O adversário será o Toledo, às 19h30, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, no encerramento da 5.ª rodada.