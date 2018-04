Coritiba tenta mostrar força também fora de casa Depois de conquistar uma vitória de virada sobre o Atlético-MG, no último domingo, no Couto Pereira, o Coritiba viajou com moral alto para enfrentar o Bahia nesta quarta-feira, a partir das 21 horas, no Estádio Pituaçu, em Salvador, pela segunda rodada do Brasileirão. E, feliz com a atuação na estreia, o técnico Marquinhos Santos deve manter a mesma escalação.