Coritiba tenta o empréstimo de Aranha, goleiro do Palmeiras

Desde a saída do goleiro Vanderlei, para o Santos, o Coritiba tenta a contratação de um goleiro experiente e após tentar o acerto com Dida, do Internacional, o clube mira suas atenções para outro nome: Aranha, do Palmeiras. O clube paranaense pretende aproveitar o fato de ter "crédito" com o time alviverde pela negociação envolvendo o volante Robinho para tentar a liberação até o fim do Campeonato Brasileiro.

Recentemente, o empresário do jogador, Souza Gutemberg, chegou a conversa com os dirigentes do Coritiba, que confirmaram o interesse e prometeram entrar em contato com o Palmeiras nos próximos dias para tentar o acerto com o jogador de 34 anos. No começo do ano, o Palmeiras acertou a compra do volante Robinho por uma quantia financeira e mais o empréstimo de alguns atletas, algo que ainda não aconteceu.

O meia Mazinho foi emprestado, mas logo após o término do Campeonato Paranaense, foi devolvido e já reemprestado para o Oeste, de Itápolis. Ficou acertado que o Palmeiras ainda mandaria mais dois ou três jogadores dentro de uma lista disponibilizada para o Coritiba.

Aranha não consta nas opções de jogadores disponíveis, mas os dirigentes do Coxa acreditam que possam conseguir a liberação, já que ele fez apenas um jogo na temporada e não parece ameaçar a vaga de titular de Fernando Prass.

Ele chegou ao Palmeiras no começo do ano, após entrar na Justiça contra o Santos, por falta de pagamento de salários, e deixar o clube depois de um acordo. Ele foi contratado por indicação do técnico Oswaldo de Oliveira e do preparador de goleiros, Oscar Rodriguez. Ambos trabalharam com ele no Santos.

Por outro lado, o Palmeiras tem interesse em outro jogador do Coritiba. O clube sondou o zagueiro Leandro Almeida, mas a diretoria do coxa-branca já avisou que não cogita liberar o defensor, titular absoluto.