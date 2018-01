Coritiba tenta recuperar a confiança O Coritiba espera conseguir uma vitória neste domingo, às 16 horas, contra o Vasco, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, para retomar a confiança, que está abalada depois de cinco jogos sem somar três pontos. "Se tiver uma vitória boa, pega-se corpo, pega-se confiança e o futebol é isso", acentuou o técnico Cuca. "É preciso ter confiança até para poder errar, para fazer uma jogada diferenciada". O zagueiro Anderson e o atacante Maia foram bem em suas estréias e estão garantidos. Mas deve ter alterações. Quem pode ficar no banco de reservas é o atacante Renaldo. No empate contra o Juventude, Marciano entrou muito bem em seu lugar e pode ser confirmado como titular. Mas Cuca também pode colocar um time com os três atacantes, tirando Capixaba do meio. O volante Peruíbe pode igualmente ganhar um lugar, saindo o zagueiro Allan.