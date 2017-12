Coritiba tenta recuperar pontos perdidos O Coritiba espera recuperar neste domingo, às 16 horas, diante do Flamengo, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, os pontos perdidos no empate com o Fortaleza, no mesmo estádio, há duas rodadas. A primeira tentativa, em Porto Alegre, contra o Internacional, acabou em derrota por 1 a 0. "Nós precisávamos buscar a recuperação e não conseguimos, agora teremos que retomar os pontos", disse o técnico Paulo Bonamigo. Para isso, ele pediu aos jogadores a mesma disciplina tática mostrada contra o Internacional, mas quer mais ambição e menos erros nos passes. Bonamigo poderá mudar até mesmo a formação do time, retirando o zagueiro Danilo para a entrada do meia Souza, o que o tornaria mais ofensivo. Com isso, o volante Reginaldo Nascimento passaria a atuar como zagueiro. "Já treinei e não será a primeira vez que jogo ali", disse o jogador. "Eu quero ajudar o grupo no que for necessário." O Coritiba teve, no primeiro turno, atuação semelhante tanto em casa quanto fora. "O normal é que melhore em casa, assim a gente vai conseguir terminar em colocação até melhor", acredita o goleiro Fernando. No primeiro turno, o time ficou na 4ª colocação.