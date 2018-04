Coritiba tenta se manter fora da zona de rebaixamento O Coritiba precisa vencer o Avaí neste sábado, a partir das 18h30, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, para não correr o risco de voltar para a zona de rebaixamento do Brasileirão. Mas o time paranaense, que está em 16.º lugar com 22 pontos, terá pela frente um adversário que não perde há 11 jogos.