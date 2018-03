Coritiba terá 2 novidades contra o Flu Mesmo sem jogar há dois meses, o zagueiro Vagner foi o escolhido pelo técnico Cuca para substituir Reginaldo Nascimento, suspenso, no time do Coritiba que joga neste sábado contra o Fluminense, líder do Campeonato Brasileiro, a partir das 18h10, em Volta Redonda. "Trabalho todo dia bem forte esperando a oportunidade e agora vou tentar agarrar com unhas e dentes", prometeu Vagner. Cuca também precisará escalar o goleiro Douglas, que ainda não entrou em nenhum jogo oficial este ano. O titular Fernando está com uma tendinite no ombro esquerdo. "A gente fica sem o ritmo de jogo, mas é preciso superar com vontade e concentração", disse Douglas. Para Cuca, o Fluminense tem um jogo similar ao do São Paulo, para o qual o Coritiba perdeu na última rodada do Brasileiro. E, mesmo que o técnico Abel Braga poupe algum jogador em função da Copa do Brasil, ele não vê muita diferença. "Ele tem um elenco bom e se saírem dois ou três titulares a qualidade é mantida", afirmou Cuca.