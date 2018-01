Coritiba terá força máxima em Itu Líder invicto do Campeonato Paranaense, o Coritiba tenta confirmar a boa fase, diante do Ituano, em Itu, às 20h30, na estréia na Copa do Brasil. Mas os jogadores não querem saber de comparações. "É uma competição diferente", acentua o volante Reginaldo Nascimento. "O nível de qualidade da Copa do Brasil é um pouco maior e temos que ter cuidado", alerta o meia Tcheco. Mesmo com a possibilidade de garantir a classificação com uma vitória por dois gols ou mais, o Coritiba sabe que não será fácil. "Temos que respeitar o Ituano, porque está com o mesmo objetivo de vencer pelo maior número possível de gols", diz Tcheco. O técnico Paulo Bonamigo terá o retorno de quatro titulares - Fabrício, Roberto Brum, Reginaldo Nascimento e Marcel -, que não disputaram a última partida pelo Paranaense. O jogo da volta acontecerá dia 12 de março, na capital paranaense. Também pela Copa do Brasil, o Iraty, que está em terceiro lugar no Campeonato Paranaense, enfrenta o Vila Nova (GO), no Estádio Emílio Gomes, em Irati, a 150 quilômetros de Curitiba, às 16 horas.