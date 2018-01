Coritiba terá maratona no Paranaense O Coritiba inicia amanhã, contra o Iraty, às 15h55, no Estádio Emílio Gomes, em Irati, uma maratona de quatro jogos em nove dias. Na segunda-feira, enfrenta o Malutrom, em Curitiba; na quinta, estará em Bandeirantes, para jogar contra o União; e, no domingo, novamente em casa, joga contra o Francisco Beltrão. O time está há nove jogos sem derrota e pretende ampliar o número, visando chegar na segunda colocação nesta fase classificatória. O Coritiba está no quarto lugar, com 24 pontos em 14 jogos. Mesmo vencendo o Iraty, ele não subirá na tabela, pois o Malutrom, que joga amanhã contra o Londrina, tem 27 pontos, 15 jogos e duas vitórias a mais. Se for derrotado, o Coritiba perde o lugar para o Iraty, que tem 22 pontos, mas já jogou 16 vezes. O time ainda correria o risco de ser ultrapassado pelo Londrina, que está com 23 pontos e também atuou 16 vezes. O Iraty, após a vitória por 1 a 0 sobre o Atlético, quarta-feira, mantém chances de classificação, assim como o Londrina. O Coritiba joga desfalcado de três jogadores. O lateral-esquerdo Anderson e o meia Mabília não se recuperaram de contusões, enquanto o volante Reginaldo Nascimento recebeu o terceiro cartão amarelo. No Iraty, o técnico Lívio Vieira perdeu o volante Alex Lopes, que rescindiu o contrato para jogar no futebol chinês.