Coritiba terá mudanças para o clássico O clássico entre Coritiba e Atlético-PR coloca frente a frente, neste sábado, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, dois times em condições totalmente diferentes. De um lado o Atlético, que vem se recuperando no Campeonato Brasileiro e acumula três vitórias seguidas; de outro o Coritiba, que perdeu os três últimos jogos e está envolvido em uma crise. O técnico Cuca foi demitido com as derrotas e três jogadores treinam em separado: os atacantes Renaldo e Tiago e o lateral Rubens Júnior. No banco estará, pela primeira vez no comando, Antônio Lopes Júnior, filho do experiente treinador do Corinthians. E ele deve promover alterações. Entre elas, o retorno do esquema com apenas dois zagueiros. Com isso, Reginaldo Nascimento deixa o meio-de-campo para se somar a Anderson. No meio, Márcio Egídio retorna após se recuperar de contusão, enquanto Humberto faz sua estréia. Outra vaga é disputada entre Marquinhos e Rodrigo Batata. O ataque terá Marcelo Peabiru ao lado de Caio.