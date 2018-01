Coritiba: Tico desiste a favor de Gionédis O empresário José Antonio Fontoura, o Tico Fontoura, anunciou hoje que não vai recorrer da decisão judicial que manteve o resultado das eleições para o conselho executivo do Coritiba. Com isso, o atual presidente, Giovani Gionédis, que se reelegeu com a diferença de um voto, toma posse no próximo dia 5, tendo como meta prioritária o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro. Fontoura havia recorrido ao conselho administrativo do clube, que o declarou vencedor. Ele alegou que os diretores precisariam ter-se licenciado para poderem votar. Mas o presidente conseguiu uma liminar na 5ª Vara Cível de Curitiba que validou o resultado das eleições. Fontoura disse que não esperava "altruísmo" por parte da chapa adversária de reconhecer a sua chapa vencedora e nem via condições para qualquer composição, por isso alguém precisava renunciar para "não prejudicar a vida regular do Coritiba".