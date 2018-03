Coritiba torce por combinação de resultados O Coritiba não pode nem pensar em empate no jogo desta terça-feira, às 21h15, contra o Sporting Cristal, no estádio Couto Pereira, em Curitiba. Mais que isso. Precisa vencer por pelo menos dois gols de diferença e torcer para que Rosário Central e Olímpia empatem, na Argentina. Outra hipótese para estar apto a pleitear uma vaga na próxima fase da Libertadores como segundo colocado do grupo 9 é uma vitória do Olimpia. Nesse caso, a goleada do Coritiba sobre o Sporting Cristal, já classificado, terá que ser ainda maior, dependendo dos gols que o o time paraguaio fizer sobre o Rosário Central. "Sabemos que é difícil, mas temos todas as condições de conseguir a classificação", acredita o atacante Luiz Mário. "Algo me diz que conquistaremos essa vaga." Os jogadores estão bastante animados depois da vitória por 2 a 1 sobre o Atlético, sábado, na primeira partida da decisão do Campeonato Paranaense. Eles têm sido alertados para fazer a parte que lhes compete contra o Sporting Cristal e deixar os cálculos apenas para o final do jogo. Como há a possibilidade de classificação, o técnico Antônio Lopes não irá poupar nenhum jogador para a segunda partida decisiva do Paranaense. Ele já antecipou que serão escalados os mesmos jogadores que atuaram sábado, com exceção de Rodrigo Batata, que não foi inscrito para a Libertadores. Em seu lugar entra Igor, caso se recupere de dores no tornozelo. Se não for liberado nos exames a serem realizados antes do jogo, Ricardinho, Lira e Éder disputam a posição.