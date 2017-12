Coritiba: Torcida promete lotar o Couto O ex-ponta-esquerda Aladim quer apenas alegria no próximo domingo. Torcedor do Corinthians e do Coritiba, times pelos quais atuou na década de 70, ele agora concentra o pensamento no paranaense, que corre sério risco de cair para a Série B. "Tem que ter força de vontade, porque tecnicamente está no máximo", disse o hoje vereador de Curitiba pelo Partido Verde, que não perde um jogo em casa. Quanto ao Corinthians, não tem dúvidas no título. "É só uma questão de tempo, porque é uma baita equipe", afirmou. Confiança é o que não falta para os torcedores do Coritiba. A média no Couto Pereira é de 18.106 pessoas. A expectativa para domingo é de que 20 mil torcedores prestigiem o time. As vendas de ingresso começaram quinta-feira e já foram adquiridos 3 mil. Para garantir o público, a diretoria está fazendo uma promoção, com o ingresso de arquibancada custando R$ 1 e um quilo de alimento. As cadeiras da Rua Mauá custam R$ 2 mais o alimento e, nas sociais, R$ 25 e um quilo de alimento. O time não depende apenas de si, embora a vitória sobre o ainda esperançoso Internacional seja imprescindível. Aí é só torcer para que a Ponte Preta perca para o Brasiliense ou que o São Caetano perca para o Cruzeiro por mais de um gol, caso ele faça o dever de casa com um placar simples. "Se tem chances, não vamos desistir", assegurou o estudante Marcos de Freitas, um dos que garantiram o ingresso. "Enquanto existir essa chance, a gente está acreditando", reforçou o presidente da torcida Império Alviverde, Luiz Fernando Corrêa. "O Coritiba não merece cair, por sua tradição, por sua torcida." Os jogadores retornaram nesta segunda-feira de São Caetano do Sul (SP) e foram para casa descansar. Uma das semanas mais importantes dos 96 anos do clube começa na tarde desta terça, quando eles retornam aos treinamentos. E ouvirão o discurso motivacional do técnico Márcio Araújo. "Não jogamos a toalha. Se tem chance, se for 0,001%, temos que acreditar", acentuou logo após o empate com o São Caetano. Uma partida que teve a aprovação dos torcedores. "Jogou direitinho, mas teve a infelicidade de levar o gol aos 43 minutos", disse Aladim. "Dá confiança para o jogo contra o Internacional."