Coritiba traz Thiago, filho de Zico O Coritiba apresentou nesta quarta-feira sua mais nova aposta para a temporada. O clube contratou por dois anos o meia Thiago Coimbra, 22 anos, filho caçula do jogador Zico, atual técnico da seleção japonesa. O atleta foi indicado pelo coordenador técnico Sérgio Ramirez, mas antes de entrar em campo deve passar por um rigoroso condicionamento físico e suplementação alimentar, pois não disputa uma partida oficial desde o final de 2003. Por isso, ele deve ser aproveitado só no segundo semestre deste ano. Em sua apresentação, Thiago afirmou que atua como meia-atacante. "Prefiro jogar solto do meio para frente tentando alimentar os atacantes", disse. Thiago começou a jogar aos 13 anos pelo Barra, do Rio, e depois se transferiu para o CFZ, onde ganhou a segunda divisão estadual. Antes disso, jogou uma temporada pelos juniores do Paulista, de Jundiaí (SP).