Coritiba usa cautela contra Nacional O Coritiba pretende usar de cautela na partida de amanhã contra o Nacional (AM), às 20h30, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, que vale a passagem para a outra fase da Copa do Brasil. "Eles vêm de franco atirador e não têm nada a perder", diz o técnico do Coritiba, Ivo Wortmann. "Temos que administrar." Na primeira partida, houve empate por 2 a 2, o que permite que o Coritiba se classifique até com empate por 1 a 1. Wortmann quer o time com o mesmo espírito das últimas oito partidas, quando venceu cinco e empatou três. No entanto, não poderá contar com dois jogadores que se tornaram importantes nas vitórias: o lateral Anderson e o atacante Enílton, ambos machucados. Eles serão substituídos por Neto e Juliano. Sua única dúvida é entre Alexandre ou Fabinho no meio-de-campo. Já o técnico do Nacional, Orlando Bianchini, vai repetir o mesmo time que conseguiu o empate em Manaus. Ele orientou seus jogadores para também terem cautela diante do adversário. "Vamos entrar primeiro para não tomar gols, e depois fazer os gols de surpresa", afirma. O Nacional é o líder do campeonato amazonense e na Copa do Brasil tem conseguido bons resultados fora de casa.