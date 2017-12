Coritiba vai atacar o Fortaleza Para vencer o Fortaleza, dar um passo a mais em direção à Libertadores da América e voltar a trazer confiança aos torcedores, o Coritiba aposta na juventude dos jogadores e num maior poder ofensivo no jogo deste domingo, às 16 horas, no Castelão, em Fortaleza. Depois da derrota para o Vitória, alguns jogadores voltaram para casa e outros foram chamados para compor o elenco. No time, Ricardo ganha espaço na lateral-esquerda, Lima aparece no meio-de-campo e Alexandre Fávaro é a novidade no ataque. Com isso, o técnico Paulo Bonamigo espera maior equilíbrio ofensivo da equipe. "No momento em que coloco o Lima é para agredir, situação que a gente ficou devendo um pouco no jogo contra o Vitória." Fávaro também entra com confiança e refletindo o espírito dos jogadores, depois das cobranças da diretoria e da comissão técnica. "Tem que entrar bem consciente porque agora é um jogo mais de vontade, mais de garra."