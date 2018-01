Coritiba vai escolher novo presidente O rebaixamento para a Série B do Campeonato Brasileiro não foi suficiente para fazer com que os torcedores do Coritiba esquecessem as camisas alviverdes. O pintor Laércio Costa confessou a tristeza, mas disse acreditar num retorno em breve à elite do futebol. "O pior é a gozação dos companheiros", reclamou. Atleticanos e paranistas passaram o dia azucrinando os coritibanos, inclusive com uma procissão de "enterro" na Boca Maldita, no Calçadão da Rua 15 de Novembro, no centro. Com o destino do futebol do Coritiba definido para o próximo ano, hoje foi dia de decidir o destino administrativo. Sob o impacto do rebaixamento, 148 conselheiros passaram o dia em conversas e negociações preparando-se para a eleição que deverá acontecer à noite. De um lado, o atual presidente Giovani Gionédis buscando a terceira eleição para o cargo. Do outro, o empresário José Antônio Fontoura, conhecido como Tico Fontoura, que se lança pela primeira vez na disputa. Sabendo dos equívocos que culminaram com a queda do time ambos têm plataforma semelhante. Nela, o futebol ganha um destaque e passa a ser prioridade. Nos últimos anos privilegiou-se a reestruturação administrativa, que permitiu a redução da dívida de cerca de R$ 40 milhões para R$ 27 milhões. Mas o futebol foi deixado de lado e a conseqüência não deixou nenhum torcedor do Coritiba satisfeito. O objetivo dos dois candidatos é o retorno, o mais breve possível, à Série A. Afinal, de cara o clube perde algo em torno de R$ 5,5 milhões. Como integrante do Clube dos 13, o Coritiba contava com uma verba anual de R$ 11 milhões referente à cota de televisão. No primeiro ano na Série B, a redução é de 50% e pode diminuir mais 20% se não retornar à Série A em 2006. Além disso, a nova diretoria poderá ter dificuldades na renovação de contrato com os patrocinadores e parceiros. O que pode atrapalhar os planos de investimentos dos dois pretendentes a presidente, sobretudo a conclusão do terceiro anel do Estádio Couto Pereira.