Coritiba vai priorizar a marcação O técnico do Coritiba, Ivo Wortmann, deve priorizar a marcação na partida de amanhã (10), às 20h30, contra o Goiás, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, pelas oitavas-de-final da Copa do Brasil. Na primeira partida, o time paranaense conseguiu um empate por 1 a 1 no Estádio Serra Dourada, em Goiânia. "Temos que ser inteligentes e jogar pelo regulamento, porque o forte do Goiás é o contra-ataque", diz Wortmann. Um empate por 0 a 0 garante o Coritiba nas quartas-de-final. O atacante Evair, que no ano passado defendeu o Goiás, deve ser uma das atrações do time, embora inicie o jogo no banco de reservas. É quase certa sua presença no segundo tempo. "Sei que não tenho condições de manter o mesmo ritmo nos 90 minutos", disse o jogador. "Mas volto em um momento importante". O zagueiro Paulo Roberto, que veio do São José (RS), começa o jogo ao lado de Allan, em razão das contusões de Edinho e Pícoli. O técnico também deverá colocar o meia Messias, recém-contratado do Prudentópolis, desde o início do jogo. Ele pode entrar no lugar de Ataliba ou Alexandre. Na lateral-esquerda, Alemão e Anderson disputam a preferência de Wortmann.