Coritiba vence a 1ª e deixa último lugar O Coritiba conquistou sua primeira vitória no Campeonato Brasileiro e deixou a lanterna da competição para o Goiás. A equipe derrotou o Figueirense, por 1 a 0, nesta segunda-feira, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, chegou aos quatro pontos e agora pulou para o 19º lugar. O time catarinense permanece sem vencer e está em penúltimo lugar, com três pontos. O atacante Marco Britto marcou o gol da vitória, aos 13 minutos do segundo tempo. A primeira etapa mostrou porque as duas equipes estavam mal colocadas. Mesmo com a necessidade da vitória e jogando em casa, o Coritiba entrou em campo com um ritmo lento e não conseguia concluir suas jogadas. O técnico Paulo Bonamigo armou sua equipe com três zagueiros e isso facilitou a tarefa do time catarinense, que apenas arriscou alguns chutes de longa distância. Aos 29 minutos, o zagueiro Felipe cortou uma saída de bola alviverde e quase abriu o placar. Na etapa final, com Fávaro no lugar de Fabrício o time ficou mais ofensivo e marcou seu gol aos 13 minutos, com Marco Britto, que aproveitou um rebote da zaga após uma jogada de Adriano. O time criou mais coragem e o estreante Marlon quase marcou aos 37 minutos, depois de uma jogada individual. Mesmo com a vitória apertada, os jogadores comemoraram bastante. ?Precisávamos dessa vitória para dar uma satisfação à torcida, mesmo que não tenha sido um excelente futebol", avaliou o volante Roberto Brum. A diretoria alviverde anunciou a contratação do zagueiro Odvan (ex-Vasco), que fará os exames médicos nesta semana. Ficha Técnica: Coritiba: Fernando; Danilo, Fabrício (Fávaro) e Reginaldo Nascimento; Pepo, Roberto Brum, Tcheco, Jackson e Adriano; Lima (Marlon) e Marco Britto (Marcel). Técnico: Paulo Bonamigo. Figueirense: Edson Bastos; Paulo Sérgio, Márcio Goiano, Cléber e Felipe; Bilú, Jeovânio, Luciano Sorriso (Luiz Fernando) e Vagner Mancini (Danilo); Roberto (Zinho) e Jocimar. Técnico: Wagner Benazzi. Árbitro: Paulo César de Oliveira (SP). Gol: Marco Britto, aos 13 minutos do segundo tempo. Cartão amarelo: Fabrício, Vagner Mancini, Jeovânio, Cléber, Reginaldo Nascimento e Danilo. Cartão vermelho: Jocimar. Local: Couto Pereira, em Curitiba.