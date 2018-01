Coritiba vence Adap e lidera Estadual O Coritiba se recuperou no Campeonato Paranaense com a vitória por 1 a 0 sobre a Adap, neste domingo, em Campo Mourão (PR), graças a um gol contra do zagueiro Silas, que marcou ao tentar cortar um cruzamento de Rodrigo Batata, aos 40 minutos do segundo tempo. A vitória deixou a equipe da capital com 21 pontos e a liderança do grupo A. Na outra chave, a liderança é do Atlético-PR, com 21 pontos. A partida começou com a equipe de Campo Mourão pressionando mais. Aos 12 e aos 21, Marcelo Peabiru exigiu boas defesas de Fernando em dois chutes, enquanto a melhor chance do Alviverde esteve nos pés de Marciano, que aos 30 minutos tentou driblar Fabio, mas perdeu a bola. Na segunda etapa, o técnico Antônio Lopes colocou Rodrigo Batata no lugar de Capixaba, cansado, e a troca deu certo. No final da partida, o meia fez um cruzamento da direita e Silas, de carrinho, marcou contra o gol da vitória do Coritiba. Em Bandeirantes, o Paraná não passou de um empate por 1 a 1 com o União e ficou mais distante da classificação para a segunda fase. Diego abriu o placar para o time da casa aos 36 do 1o tempo e Renaldo, aos cinco da segunda etapa empatou. A rodada, que começou com Atlético-PR 3 x 1 Paranavaí na sexta, teve: Império 2 x 3 Francisco Beltrão; Engenheiro Beltrão 1 x 0 Rio Branco; Malutrom 1 x 0 Iraty; Roma 3 x 3 Cianorte; e Nacional 2 x 0 Londrina.