Coritiba vence Atlético por 3 x 2 O Coritiba venceu o clássico contra o Atlético por 3 a 2 de virada, neste domingo, no Estádio Joaquim Américo, em Curitiba, e manteve as chances de classificação para a fase final. O Atlético começou o jogo no ataque e aos 15 minutos marcou seu primeiro gol, com Kleberson. Aos 25 minutos, em uma jogada de bola parada, Anderson cobrou falta e Da Silva completou de cabeça. A torcida Alviverde ainda comemorava quando Kléber marcou seu primeiro gol em Atletiba. Depois disso, o Rubro-Negro ainda perdeu mais duas oportunidades de ampliar. Para o segundo tempo, o técnico Ivo Wortmann colocou o ex-palmeirense Juliano no ataque e o time ganhou novo ânimo. Logo aos 3 minutos, Patrício cobrou uma falta no ângulo sem chances para o goleiro Flávio. Aos 21 minutos, em outra cobrança de falta, Anderson chutou forte, o goleiro Flávio falhou e colocou a bola para dentro de seu gol. Na seqüência, Kléber bateu um pênalti e o goleiro Marcelo Cruz defendeu. Depois disso começaram a surgir algumas jogadas violentas, que acabaram com as expulsões do atacante Adauto e o zagueiro Nem, do Atlético e Marquinhos, do Coritiba. Mesmo com a vitória, o time continua em 5º lugar, com 21 pontos, mas com uma partida a menos. Nos outros jogos, o Paraná venceu o Iraty por 5 a 0, o Francisco Beltrão perdeu por 3 a 1 para o Prudentópolis, o Londrina venceu o Rio Branco por 1 a 0 e o Malutrom, em casa, ganhou por 3 a 0 do União. A liderança continua com o Atlético, 33 pontos, seguido do Malutrom, com 26, o Paraná, com 24, e o Londrina com 23 pontos.