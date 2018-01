Coritiba vence clássico contra Paraná Em um clássico movimentado, mas com três gols originados de bolas paradas, o Coritiba venceu o Paraná por 2 a 1, em Curitiba, e manteve sua recuperação no campeonato chegando aos 13 pontos. Tiago, de pênalti, abriu o placar aos 18 minutos; Neto, de falta, empatou aos 21, e Ricardinho fechou ao placar aos 36 minutos, também cobrando falta. Apoiado por mais de 30 mil torcedores, o Coritiba foi ao ataque desde o início. Sua dupla de atacantes Tiago e Alexandre se movimentava bastante e confundia a defesa do Paraná. Logo aos 18, Jackson invadiu a área e foi derrubado por Marcos dentro da área. Tiago cobrou e abriu o placar. A torcida alviverde ainda comemorava quando Neto, aos 21, cobrou uma falta pela esquerda e empatou. O técnico Cuca não se intimidou e manteve sua equipe no ataque. Aos 36, Ricardinho cobrou mais uma falta e abriu a vantagem para a equipe da casa. Para bloquear um pouco mais os avanços do Alviverde, Lori Sandri retornou com o 4-4-2 para o segundo tempo e, aos três minutos, o Paraná quase empata em um chute de Maicossuel que Miranda salvou de cabeça. O Coritiba reforçou o seu meio e Cuca trocou Marquinhos, que não vinha bem, por Rodrigo Batatinha. O time se manteve na frente e Alexandre quase ampliou aos 32, em um chute que parou na trave. No final da partida, o ala Ricardinho comemorou a vitória suada. "Foi um jogo difícil desde o início, pois o time deles lutou muito e exigiu da nossa equipe. Conseguimos uma vitória muito importante para embalar no campeonato", disse. Na próxima rodada, o Coritiba vai a Goiânia, enfrentar o Goiás e o Paraná joga em Curitiba, contra o Atlético-MG, no final de semana.