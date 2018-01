Coritiba vence e é 4º no Paranaense O Coritiba venceu o Londrina, por 2 a 0, na tarde desta sábado, no Estádio Couto Pereira, e assumiu a quarta colocação do Campeonato Paranaense, somando 24 pontos. Com a derrota, o Londrina, com 23, tem poucas chances de se classificar entre os quatro que passam à próxima fase do campeonato. O Coritiba ainda tem quatro jogos para realizar, enquanto ao Londrina restam apenas dois. O Londrina procurou o ataque no início do jogo, aproveitando-se do mau posicionamento que o Coritiba mostrava em seu lado direito. Aos poucos, o time da casa igualou as ações em campo e passou a pressionar, perdendo várias oportunidades para abrir o placar. A melhor delas aos 29 minutos, quando Enílton apenas atrasou uma bola para o goleiro, apesar de estar livre na entrada da pequena área. Aos 33 minutos, o lateral Anderson salvou o Coritiba, tirando uma bola em cima da linha do gol. Mais disposto nos contra-ataques, o Coritiba chegou ao gol aos 35 minutos. Anderson cobrou um escanteio e Carlos Eduardo cabeceou contra seu próprio gol ao tentar tirar a bola da área. O Londrina voltou para o segundo tempo com mais disposição que o Coritiba, procurando constantemente o ataque, mas os atacantes mostravam nervosismo e não criavam jogadas mais perigosas. Aos 35 minutos, numa das únicas vezes no segundo tempo em que o Coritiba fez uma jogada de ataque, Alexandre sofreu pênalti, bem cobrado por Juliano.