Coritiba vence e garante classificação O Coritiba venceu o Roma por 2 a 0 neste domingo, no estádio Willie Davis, em Maringá-PR e garantiu sua classificação para a segunda fase do Campeonato Paranaense, além de manter a liderança do grupo A, com 24 pontos. O Roma, com 15 pontos,manteve a quarta colocação. O atacante Marciano marcou os dois gols da partida, aos 23 minutos do primeiro tempo e aos 12 da etapa final. Em Cianorte, o Paraná Clube apenas empatou por 1 a 1 com a equipe da casa. Os dois gols saíram no segundo tempo, com Vicente, aos oito, para o Paraná e Daniel, aos 17, Apesar da derrota, o Roma teve as melhores oportunidades de abrir o placar. A equipe aproveitava os espaços deixados pelo Coritiba e aos 19 minutos Rafinha derrubou Zé Maria na área. Tainha cobrou o pênalti, mas Fernando fez boa defesa. O lance acordou o Coritiba e aos 23, Luiz Carlos escorou para trás um cruzamento e Marciano chegou antes da zaga para marcar. O Roma ainda teve duas chances para empatar, aos 40, com Daniel e aos 41, com Caetano, mas ambos perderam os gols dentro da pequena área. Na segunda etapa, o técnico Antônio Lopes reduziu o espaço do Roma e sua equipe dominou a partida. Aos 13, Márcio Egídio lançou Marciano, o atacante dominou e chutou sem chance para Matheus. Para Nascimento, mesmo com a vitória, a equipe precisa melhorar. "Precisamos ficar mais atentos para o jogo contra o Náutico. Mas é melhor acertar as coisas após uma vitória. Valeu pela disposição de todos", disse. Em Cianorte, o Paraná apenas empatou por 1 a 1 com a equipe da casa. Os dois gols saíram no segundo tempo, com Vicente, aos oito, para o Paraná e Daniel aos 17 para o Cianorte. A rodada também teve Iraty 2 x 2 Atlético e Londrina 1 x 1 Império, Adap 4 x 0 Engenheiro Beltrão, Rio Branco 3 x 1 União, Paranavaí 1 x 0 Nacional e Malutrom 2 x 1 Francisco Beltrão.