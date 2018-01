Coritiba vence e lidera no Paraná Com gol de Márcio aos 18 minutos do segundo tempo, o Coritiba venceu o Paraná neste domingo à tarde no estádio Pinheirão, em Curitiba, e assumiu a liderança do Campeonato Estadual. Com a vitória de hoje, a equipe chega aos 9 pontos ganhos em três partidas, com 100% de aproveitamento. Além de vencer o clássico, o Coritiba também garantiu sua vaga na Copa do Brasil. Já haviam se classificado para a Copa do Brasil, o Paraná e o Atlético-PR. A surpresa da rodada ficou por conta da derrota do Atlético-PR. O time - campeão brasileiro em 2 a 1 - perdeu por 2 a 0 para o Francisco Beltrão. Os gols do jogo foram marcados por Wilson e Capanema. A rodada deste final de semana do Campeonato Paranaense teve os seguintes resultados: Paraná 0 x 1 Coritiba; Francisco Beltrão 2 x 0 Atlético-PR, Maringá 2 x 2 Londrina, Paranavaí 3 x 1 Malutrom, Roma 2 x 0 Prudentópolis, União Bandeirante 3 x 2 Ponta Grossa, Portuguesa 2 x 2 Iraty e Rio Branco 3 x 2 Cascavel.