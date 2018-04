Coritiba vence e mantém invencibilidade no Paranaense O Coritiba continua sendo a única equipe invicta no Campeonato Paranaense. Neste domingo, venceu o Toledo por 3 a 1, em Curitiba (PR), e se manteve na liderança isolada da competição com 15 pontos. Já o Toledo está na 12ª colocação, com cinco pontos.