Coritiba vence e segue firme na ponta do Paranaense O técnico Ney Franco mudou o esquema tático do Coritiba - com três zagueiros - e conseguiu um bom resultado, nesta quarta-feira, ao bater o Cianorte por 2 a 1, no estádio Durival de Britto, em Curitiba, e se manter na ponta da tabela de classificação com 12 pontos, após a quarta rodada do Campeonato Paranaense.