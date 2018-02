Coritiba vence e sonha com Sul-Americana Em uma partida fraca tecnicamente o Coritiba venceu o Goiás por 1 a 0 neste domingo, em Curitiba, e voltou a sonhar com a última vaga para a Copa Sul-Americana. Com 61 pontos, a equipe paranaense ainda disputa com a Ponte Preta, Internacional e Figueirense a chance de disputar o torneio continental. O resultado deixou o Goiás em sétimo lugar com 69 pontos. O único gol da partida foi marcado por Alemão aos 16 minutos do primeiro tempo. As duas equipes entraram em campo com objetivos diferentes, pois os goianos já estavam garantidos na Copa Sul-Americana, enquanto o Coritiba, pressionado pela sua torcida tentava apagar a má impressão deixada durante o campeonato. Em um dos raros lances de perigo, Tuta deixou Alemão livre, na frente de Harlei, ele apenas driblou o goleiro e marcou o único gol da partida. No segundo tempo, Tabata acertou a trave aos 24 minutos e perdeu a chance de empatar o jogo. Para o volante Ataliba, o placar foi justo. "Precisávamos dessa vitória para a torcida nos apoiar mais na última rodada", disse.