Coritiba vence e vai à semifinal O Coritiba venceu o Francisco Beltrão por 2 a 1, neste domingo, no estádio Pinheirão, em Curitiba, e garantiu sua vaga na semifinal do Campeonato Paranaense. O adversário será o Iraty, com a primeira partida sendo realizada em Irati, na quarta-feira à tarde. O outro finalista sairá do confronto entre Atlético e Londrina. O Francisco Beltrão surpreendeu no início do jogo. Quando todos esperavam que fosse se manter na defesa para explorar os contra-ataques, o time partiu para o ataque e, aos 3 minutos, Marcelo Régis driblou o goleiro Fernando e tocou para o gol. Mas Miranda salvou quando a bola estava entrando. O Coritiba chegou pela primeira vez ao gol adversário aos 23 minutos, em uma cobrança de falta. E ameaçou novamente aos 46, também em falta. O Francisco Beltrão, ao contrário, procurava o jogo com constância e velocidade, saindo sobretudo pelas duas laterais. Ao perder a bola, os jogadores voltavam com rapidez e não permitiam que o Coritiba armasse as jogadas. Aos 48 minutos, no entanto, o Francisco Beltrão perdeu o lateral Gil Baiano, que foi expulso após cometer uma falta. O técnico Natalino de Souza reclamou: "Ele (o árbitro Francisco Carlos Vieira) está sendo parcial. O Coritiba não precisa disso." A saída do jogador foi fundamental para a história da partida. O Coritiba veio para a pressão no segundo tempo. O goleiro do Francisco Beltrão, Cássio, até que fez boas defesas, mas aos 12 minutos não conseguiu deter Nunes, que assinalou o primeiro gol. Aproveitando a lateral livre, o Coritiba começou a fazer o que queria e, quatro minutos depois, Rafinha avançou e chutou para fazer o segundo gol. Com a vaga garantida, o Coritiba preservou-se, enquanto o Francisco Beltrão ainda tentava algumas avançadas, mas apenas conseguiu diminuir o placar, com Luizinho Cascavel, aos 46 minutos, em cobrança de falta.