Coritiba vence e volta à Libertadores O Coritiba não decepcionou a sua torcida, que compareceu em massa ao estádio Couto Pereira neste sábado, e venceu o Criciúma por 2 a 0. A vitória valeu a vaga na Copa Libertadores do próximo ano, torneio que a equipe disputou pela única vez em 1986. Os gols foram marcados por Marcel, aos 36 minutos do primeiro tempo, e Lima, aos 14 da etapa final. Com mais de 30 mil pessoas apoiando, o Coritiba precisava da vitória para não depender de nenhum resultado. Mas isso gerou muita ansiedade nos jogadores, que erravam lances bobos. A primeira chance aconteceu somente aos 17 minutos, com um chute de Lima, que passou rente à trave. O jogo continuava truncado, até que aos 31, a zaga do Criciúma cortou um cruzamento de Jackson com a mão. Na primeira cobrança de Marcel, o goleiro Fabiano defendeu, mas o árbitro mandou repetir o lance. Aí, aos 36 minutos, o atacante do Coritiba chutou forte e abriu o placar. No segundo tempo, o técnico Bonamigo, que cumpriu suspensão e dirigiu o Coritiba da tribuna do estádio, armou melhor seu time. Jackson ficou liberado para a armação e os laterais puderam avançar mais. Assim, aos 14 minutos, Marcel recebeu na grande área e chutou forte. No rebote do goleiro Fabiano, o meia Lima apenas empurrou para o fundo das redes. O Coritiba ainda teve chances de ampliar a vantagem, mas a vaga já estava garantida. Bonamigo, que pode se transferir para o Atlético-MG, desabafou depois do jogo e disse estar realizado com a vitória. "O que vale é o resultado final, fomos muito criticados nesta reta final, mas o grupo suportou bem a pressão e estamos muito felizes pela conquista da vaga", afirmou o técnico do Coritiba.