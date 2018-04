Coritiba vence em casa e encerra série invicta do Avaí

O Coritiba acabou com a invencibilidade do Avaí, que já durava 11 partidas, na noite deste sábado, no Estádio Couto Pereira, em Curitiba, ao vencer por 2 a 0. O time catarinense permanece na quinta colocação, com 34 pontos, enquanto o Coritiba subiu uma posição, passando para o 15º lugar, com 25 pontos.

Jogando diante de sua torcida, o Coritiba tentou controlar a partida no início, mas o Avaí mostrou que não foi à toa que chegou aos 11 jogos sem derrotas no campeonato.

Com boas alternativas táticas, os catarinenses não deixavam o time da casa se entusiasmar com os torcedores, procurando constantemente o contra-ataque. Mas nenhum dos dois conseguia chegar com mais perigo ao gol adversário, mantendo o jogo equilibrado.

Mas, aos 20 minutos, Marcelinho Paraíba desequilibrou o confronto e deixou os anfitriões na frente. Ele recebeu bom passe, limpou a jogada e mandou para o gol, marcando pela 11.ª vez no Brasileirão.

O Coritiba recuou após o gol, mas, com a exigência do técnico Ney Franco, imprimiu uma marcação forte sobre o Avaí. Se produzia pouco no ataque, também não deixava o adversário jogar e garantia o resultado.

No segundo tempo, o Coritiba voltou com três zagueiros para se fechar ainda mais. Apesar do recuo, antes mesmo do primeiro ataque do Avaí, o time da casa marcou o segundo gol. Aos 2 minutos, Pereira desviou a bola após cobrança de falta e venceu o goleiro Eduardo Martini.

Apesar das mudanças feitas pelo técnico Silas, com a entrada de vários jogadores ofensivos, o time continuou com dificuldades para furar o bloqueio adversário e não manteve a série invicta que o deixaria dentro do G-4.

Na próxima rodada, o Coritiba enfrentará o Goiás, em Goiânia, no domingo. No mesmo dia, o Avaí vai receber o Internacional, em Florianópolis.

CORITIBA 2 x 0 AVAÍ

Coritiba - Edson Bastos; Rodrigo Heffner, Jeci, Pereira e Guaru (Demerson); Pedro Ken, Leandro Donizete, Renatinho e Marcelinho Paraíba; Thiago Gentil (Leozinho) e Ariel (Bruno Batata). Técnico: Ney Franco.

Avaí - Eduardo Martini; Anderson, Marcus Vinícius (Cristian) e Augusto; Fabinho Capixaba, Ferdinando, Léo Gago (Roberto), Marquinhos e Eltinho; Luís Ricardo (Caio) e Muriqui. Técnico: Silas.

Gols - Marcelinho Paraíba, aos 20 minutos do primeiro tempo. Pereira, aos 2 do segundo tempo.

Cartões amarelos - Thiago Gentil, Leandro Donizete, Pedro Ken, Marcelinho Paraíba (Coritiba); Marcus Vinícius e Léo Gago (Avaí).

Árbitro - Sálvio Spínola Fagundes Filho (SP).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).