Coritiba vence Engenheiro Beltrão e segue 100%

O time é seguido de perto pelo Corinthians, com sete pontos. O Paraná chegou aos seis pontos com o triunfo sobre o Paranavaí por 2 a 1, neste domingo, no Estádio Durival Britto e Silva, no encerramento da rodada.

No jogo do interior, o Coritiba teve dificuldades na primeira etapa. Marcos Paulo abriu o placar, aos 13 minutos, e Safira, de pênalti, empatou a partida. Jéci, aos 2, e Enrico, aos 10, ampliaram para os visitantes, mas Allison diminuiu no minuto seguinte.

A partir daí, o Engenheiro Beltrão, lanterna do campeonato, perdeu o fôlego e facilitou a vida dos atacantes rivais. Ariel anotou mais um, aos 23, e Rafinha marcou o quinto, aos 34 minutos.

Em Curitiba, o Paraná abriu o placar logo aos cinco minutos, com Marcelo Toscano, artilheiro do campeonato, com quatro gols. O time sofreu o empate aos 33, em um gol de Alex Noronha. Na etapa final, o time mandante seguiu melhor em campo e voltou a ficar à frente no marcador, aos 12. Guaru foi o autor do gol que garantiu a vitória do Paraná.

A rodada do paranaense foi completada com Cianorte 1 x 0 Operário; Nacional 1 x 1 Cascavel; Corinthians 1 x 0 Rio Branco e Iraty 1 x 1 Toledo.