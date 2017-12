Coritiba vence Figueirense em Florianópolis Com um futebol envolvente e objetivo, o Coritiba derrotou hoje o Figueirense, em Florianópolis, por 2 a 1. A equipe paranaense chegou a abrir dois gols, e soube administrar a vantagem para se manter entre as cinco melhores equipes do Campeonato Brasileiro da Série A. O jogo começou tenso. Parando as jogadas ofensivas do Figueirense com faltas, o sistema de marcação do Coritiba foi o ponto alto no primeiro tempo. Organizado e rápido nos contra-ataques, o Figueirense foi superior até os primeiros 20 minutos. A partir de então, a equipe paranaense foi eficiente e fundamentou sua vantagem no desequilíbrio emocional da defesa do Figueirense. Desperdiçou uma bela chance aos 20 com Lima e Marcel se esticando para empurrar para o gol um cruzamento de Jackson pela direita e só abriu vantagem aos 34 minutos. Enquanto os jogadores do Figueirense discutiam mais atenção na defesa, o zagueiro Danilo apareceu de surpresa na pequena área e completou, rápido, um cruzamento da direita sem chances para o goleiro Edson Bastos. O Figueirense pecou pela retenção da bola. Ao contrário, o Coritiba tocou com certa facilidade, aproveitando-se da habilidade de seus meias e o oportunismo de seus atacantes. Foi de Edu Sales o segundo gol logo aos 28 segundos da etapa final. Ele recepcionou um cruzamento do meia Lima, trombou com o zagueiro Cleber e em seguida chutou na saída do goleiro Edson Bastos. Desorientado, porém jogando com um jogador a mais, já que Lima foi expulso, por cera técnica, o Figueirense passou a tomar as iniciativas das jogadas e descontou aos 27 minutos através de William no complemento de uma bela jogada do meia Bilu. O Figueirense desperdiçou uma boa chance de empatar com Cleber, de cabeça, aos 39 e mesmo incentivado pela torcida, o alvinegro catarinense não teve forças para superar a técnica e estratégia defensiva do time paranaense. "Valeu a nossa superação por jogar com um homem a menos em quase todo o segundo tempo", resumiu o ala Reginaldo Nascimento.