Coritiba vence Fla e continua na Copinha Em uma partida muito equilibrada, com boas chances de gols para ambos os lados e seguidos erros das duas defesas, o Coritiba venceu o Flamengo por 2 a 1, pela terceira fase da Copa São Paulo de Juniores. A partida foi disputada na tarde deste sábado, em Suzano. Com o resultado, o time paranaense classificou-se para a próxima fase e vai enfrentar o vencedor de Palmeiras e Santos. O primeiro tempo foi marcado por um gol do Coritiba nos primeiros instantes de bola rolando. Aos dois minutos, o meia James cobrou falta da direita, o zagueiro carioca Renan tentou cortar o cruzamento, mas jogou contra o próprio gol. Quando a primeira etapa parecia estar definida, o Flamengo empatou, aos 48 minutos, através do meia Ibson. Ele aproveitou passe de Andrezinho e falha da defesa do Coritiba para empatar a partida. No segundo tempo, o confronto continuou igual, com boas chances dos dois lados, mas o clube paranaense contou com a sorte novamente. O volante Douglas arriscou de longe, a bola desviou na zaga carioca e entrou por cobertura, aos 16 minutos da etapa final.